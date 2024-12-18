«Душа не на месте»: танцовщик с татуировками Путина и Украины покинет Россию

Артист балета Сергей Полунин в своем Telegram-канале заявил, что собирается уехать из России, потому что его «душа не месте». Танцовщик, по его словам, пока сам не знает, куда отправится с семьей.

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал Полунин.

Артист подчеркнул, что Россия стала для него домом на многие годы. По его словам, в РФ у него получилось создать «много фантастических спектаклей».

«В России очень добрый, очень человеческий народ», — добавил Полунин.

Сергей Полунин известен не только на театральном поприще, но и своими татуировками. На груди в районе плеч у артиста наколоты 3 портрета президента России Владимира Путина, а на его кистях набиты гербы РФ и Украины. Сам он является уроженцем города Херсон.