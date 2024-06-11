Древний город могли найти на дне Черного моря

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Античное поселение Диоскурия предположительно обнаружили ученые на дне Черного моря в Абхазии, пишет РИА Новости .

В Сухумской бухте располагалась древнегреческая колония Диоскурия, сообщил агентству заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

В 1970–1980 годах советские ученые подняли со дна моря античную стелу, указано в статье.

«В этом же районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами», — рассказал ученый.

Он добавил, что в месте исследования нашли также керамику.

Работы по дальнейшему изучению сооружений запланированы на 2024–2025 годы, отмечается в статье.