Древний город могли найти на дне Черного моря
Средневековое поселение Диоскурия предположительно обнаружили в Абхазии
Античное поселение Диоскурия предположительно обнаружили ученые на дне Черного моря в Абхазии, пишет РИА Новости.
В Сухумской бухте располагалась древнегреческая колония Диоскурия, сообщил агентству заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
В 1970–1980 годах советские ученые подняли со дна моря античную стелу, указано в статье.
«В этом же районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами», — рассказал ученый.
Он добавил, что в месте исследования нашли также керамику.
Работы по дальнейшему изучению сооружений запланированы на 2024–2025 годы, отмечается в статье.