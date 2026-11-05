Дома культуры Подмосковья впервые провели «Ночь в ДК»

Первая региональная акция «Ночь в ДК» прошла 3 и 4 ноября в 56 округах Подмосковья. Концерты, вечеринки, квесты и творческие лаборатории ко Дню народного единства посетили более 27 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дома культуры провели акцию при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, представив возможности для творчества, общения и семейного досуга.

В мытищинской «Яузе» устроили виниловую вечеринку с DJ Dima Vinill из RedVinill. В центре «Гармония» Раменского округа пятичасовая программа объединила мастер-классы по городецкой росписи и изобразительному искусству, классическую музыку, челлендж-вечеринку и выступления коллективов.

Во фрязинском «Истоке» прошли концерт, квест «Все вместе» и кинопоказ. В дубненском «Октябре» центр национальных культур организовал хоровод, представители Талдомского филиала Московского губернского колледжа искусств — народные игры «Игровые закрутихи». Гости попробовали блюда народов России.

В раменском «Сатурне» показали выставку «Сочные гроздья рябины» художников из Раменского, Жуковского и Люберец. Выступили ученики и педагоги двух школ искусств, состоялись встреча проекта «Я читаю» и дискотека. В домодедовском «Мире» провели музыкальное лото, в Центре культуры и искусств Реутова студия «Век» устроила поэтический квартирник.

В Коломне показали «Цирк» Григория Александрова, в «Юности» Ленинского округа — «Александр Невский», в зарайской «Победе» — «Укротительницу тигров». Несколько площадок представили фильм «Минин и Пожарский» Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера 1939 года.

В Электрогорске Ольга Драгальчук учила рисовать коня в технике мезенской росписи. В коломенском «Цементнике» делали куклу «Птица-радость» без иглы и ножниц. В черноголовской «ГАММЕ» на вечерке «Узоры традиций» мастерили кукол, собирали травяные букеты, пробовали чаи и слушали народные инструменты.

В дмитровском «Созвездии» прошел квиз «Искусство в вопросах», в ДК «Видное» — игра об истории, географии, культуре, науке и спорте с выступлениями артистов. В серпуховской «России» провели экскурсию и открытые репетиции, в «Юности» Ленинского округа — репетицию студии «Звезда».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.