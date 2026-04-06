сегодня в 13:14

Дома культуры Подмосковья проведут акцию к 65-летию полета в космос

Дома культуры Подмосковья с 10 по 12 апреля проведут единую сетевую акцию «Гравитация творчества», приуроченную к 65-летию первого полета человека в космос. В учреждениях региона организуют тематические мероприятия для жителей разных возрастов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Акция «Гравитация творчества» объединит дома культуры Московской области в преддверии Дня космонавтики. В течение трех дней в учреждениях пройдут тематические встречи, викторины и квизы, посвященные истории освоения космоса и первому полету человека на орбиту.

Для посетителей также подготовят выставки детских рисунков и поделок на космическую тему. Кроме того, зрителям покажут художественные и анимационные фильмы «Время первых» и «Тайна третьей планеты».

Мероприятия рассчитаны на семейную аудиторию и направлены на популяризацию отечественной космической истории и творчества среди жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.