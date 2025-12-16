Долина не передавала деньги Лурье в качестве компенсации, но готова сделать это

Певица Лариса Долина не перечисляла никаких денег после своего публичного обещания рассчитаться с Полиной Лурье, купившей скандальную квартиру исполнительницы, сообщает Baza .

В Верховном суде РФ, где рассматривается это дело, защита покупательницы ответила на вопрос прокурора. Юрист добавила, что был только звонок представителя Долиной.

Адвокат артистки подтвердила, что певица готова вернуть деньги покупательнице ее квартиры.

16 декабря в Верховном суде проходит заседание по делу Долиной. В 2024 году певица продала квартиру в Хамовниках, а деньги от сделки передала мошенникам. Хамовнический суд вернул исполнительнице право собственности на жилье. Лурье оспаривает это. Она обратилась в Верховный суд, чтобы тот признал сделку купли-продажи недвижимости законной.

Лурье приехала в Верховный суд, а Долина не явилась. Кроме того, на заседание суда по делу Долиной приехал Человек-паук.

