Долина может заработать 3,5 млн руб за 3 концерта в московском баре

Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать около 3,5 млн рублей на билетах на сольные концерты, их планируется провести в столичном клубе Petter, сообщает РИА Новости .

В планах — три выступления — 26 марта, 25 мая и 26 июля.

Клуб рассчитан на 91 место. Самый дешевый билет будет стоить 9,5 тыс. рублей. В продаже еще есть места за столиками за 12,5 тыс. и 15,5 тыс. рублей в зависимости от расположения. Место за баром стоит 15,5 тыс. рублей.

Еще поклонникам творчества певицы предлагают самые дорогие билеты за 18,5 тыс. рублей — это места за столиками около сцены.

Если артистка соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит около 1,15 млн рублей, это без учета расходов на организацию выступления. В случае трех аншлагов Долина сможет заработать примерно 3,5 млн рублей. Но за месяц до ближайшего концерта в клубе продано 18% от всех билетов.

Певица и ее коллектив «Долина Band» планируют выступление чуть более часа. А позиции из меню клуба в стоимость билета не входят.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.