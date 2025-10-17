Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла слухи об операции у актрисы

Дочь 87-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой Шукшиной Ольга опровергла слухи о том, что ее матери сделали операцию на сердце. Она прошла плановую коронарографию, чтобы исследовать сосуды, сообщает Telegram-канал «Абзац» .

«Это не операция, а обследование. Маме сделали коронарографию под местным наркозом, все в норме. Она чувствует себя хорошо, в понедельник уже поедем домой», — рассказала Ольга.

Она подчеркнула, что мать находится в хорошем настроении. Она бодра и с удовольствием общается с врачами.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации Федосеевой-Шукшиной в Москве. У 87-летней артистки, предположительно, появились тахикардия и боли в сердце. Оказалось, что актрису положили в больницу планово, а не экстренно.

