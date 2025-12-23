Дочь Глаголевой рассказала о смерти композитора Сергея Баневича

Для семьи Глаголевой Баневич был практически членом семьи.

«Когда мамы не стало, Сергей Петрович сказал, что перестал верить в Бога. За эти восемь лет без нее он практически не садился за инструмент, а на его рояле стояли лишь в рамках ее фотографии. Она была его музой, его мотиватором, его энергией», — поделилась Нахапетова.

Она напомнила, что композитор написал музыку к фильмам «Заказ», «Одна война», «Две женщины», «Глиняная яма» и т. д.

Много лет родители Анны и Баневич вместе воплощали свои замыслы и создавали творческие шедевры. Нахапетова сказала, что очень благодарна покойному композитору за его исключительный талант превращать музыкальные ноты в нечто вечное.

Также Баневич писал оперы, оперетты, мюзиклы («Русалочка», «История Кая и Герды», «Городок в табакерке», «Приключения Тома Сойера» ит. д.).

