До 50 тысяч: Лигалайза* могут оштрафовать за иноагентство

Известного рэпера Лигалайза* (Андрея Меньшикова*) подозревают в нарушении порядка деятельности иноагентства по статье 19.34 КоАП РФ, дело уже отправили в Бутырский районный суд, сообщает Постньюс .

По мнению представителей правоохранительных органов, исполнитель нарушал закон еще до попадания в реестр министерства юстиции. Теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей и уголовное дело, которое может закончиться тюремным соком. Лигалайза* могут до конца года привлечь к административной ответственности по части 1 той же статьи 19.34.

В июне музыканты привлекли за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Он не указал этот статус на анонсе трека «Всемирные» при участии других иноагентов — Макса Покровских и Влади**. Таким образом он* попытался ответить на внесении в реестр Минюста.

Ранее за режиссера фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Романа Качанова*** привлекли к ответственности за неуплату налогов.

***Признаны иноагентами в РФ.