Для жен участников СВО из Подмосковья организовали посещение концерта

В Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережнойпрошел финал молодежного музыкально-просветительского проекта «Голос поэта». В ходе концерта прозвучали песни на стихи русских поэтов разных веков. Организатором проекта стал Фонд развития культуры «Отражение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В рамках проекта классика русской поэзии объединится с современной музыкой в формате театрализованного музыкального шоу. Популярные звёзды отечественной музыкальной сцены, такие как Niletto, Звонкий, Бьянка, Mary Gu, HammAli, и молодые рэп-артисты исполнилистихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках. Зрителей ждали яркие номера, наполненные патриотизмом и вдохновением.

По словам регионального координатора федерального партпроекта «Женское движение Единой России», уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, проект «Голос поэта» стал настоящим праздником для женщин, которые проявляют мужество и стойкость, в то время, когда их мужчины находятся на передовой и защищают страну.

«Хотелось бы выразить поддержку и признательность женщинам, которые вносят свой посильный вклад в наше общее дело. Жены наших защитников смогли не только насладиться в этот вечер музыкой и поэзией, но и пообщаться, обменяться опытом и поддержать друг друга в непростых условиях. Выражаю благодарность координатору федерального партпроекта„Женское Движение Единой России“, депутату Госдумы НаталиеПолуяновой за предоставленную возможность посетить мероприятие женам участников специальной военной операции», — отметила Ксения Мишонова.

Она также отметила, что ранее для семей участников специальной военной операции было организовано посещения ледового шоу Ильи Авербуха, а также циркового представления братьев Запашных.

Во время выступления на сцене прозвучали песни на стихи Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Зинаиды Гиппиус, Игоря Северянина, Роберта Рождественского и других поэтов.

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