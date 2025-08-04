Для юных артистов открыт летний театральный лагерь Мособлдрамы

С 1 августа в Московском областном театре драмы и комедии Богородского округа работает летний театральный лагерь для детей. Всего пройдет две смены длительностью по 10 дней каждая: с 1 по 10 и с 11 по 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первая смена открылась прочтением торжественной клятвы и рисованием флага смены. Художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко поздравил ребят с началом смены и пожелал им ярких впечатлений и новых открытий.

В каждой смене занимаются по 40 детей в возрасте от 10 лет. Ребят ждет насыщенная программа: вместе с профессиональными педагогами и вожатыми они будут осваивать театральное искусство, участвовать в творческих встречах и мастер-классах, пройдут тренинги по сценической речи. Актерское мастерство будет преподавать Екатерина Потапова, а уроки по сценическому движению — Даниил Музипов. Кроме того, ребят ждет общение со сверстниками и прогулки на свежем воздухе на благоустроенной Фонтанной площади у театра и в городском парке.

В конце смены, как итог, ребята подготовят и покажут театрализованное представление.

Каждый из участников лагеря получил в подарок от Московского областного театра драмы и комедии футболку и кепку с символикой театра.

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