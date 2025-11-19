Директор усадьбы «Мураново» поучаствовал в конференции международного совета музеев

С 11 по 17 ноября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, состоялась XXVII генеральная конференция международного совета музеев (ИКОМ). Основной темой конференции стала «Будущее музеев в условиях быстро меняющихся сообществ». Российская делегация в этом году была представлена почти сотней ведущих музейщиков и культурологов со всей страны. Подмосковье представлял директор музея-заповедника «Усадьба «Мураново», член президиума ИКОМ России Александр Богатырев. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Он выступил с докладом в рамках работы секции международного комитета по музеям литературы и композиторов (ICLCM) и рассказал о музейных мероприятиях как точке притяжения новых аудитоий.

«В эпоху постоянных изменений, вызванных глобальными событиями, на музеи возложена очень важная роль по сохранению, передаче и углублению культурной идентичности. Мировое музейное сообщество в последнее время сталкивается с рядом вызовов, с которыми можно эффективно справиться, лишь выстроив грамотную стратегию и конструктивный диалог с коллегами, культурными институциями и посетителем.

В рамках мероприятий Ассамблеи мы проводим важную работу по налаживанию рабочих связей, открываем новые горизонты музейного мира и говорим о реальном положении вещей в музейной сфере нашей страны. Очень радостно, что Россию представляет такая достойная делегация музейщиков, ведь наши музеи играют важнейшую роль на мировой культурной арене», — отметил Александр Богатырев.

На Генеральной конференции обсуждались темы нематериального культурного наследия, привлечения аудиторий, в том числе молодежи, а также вопросы применения новых технологий, которые активно используют коллеги из музеев ОАЭ. Кроме того, были подняты вопросы о создании евразийского регионального альянса в структуре ИКОМ.

ИКОМ является глобальной организацией, специализирующейся на работе музеев, их развитии и координации. В состав комитета входят более 50 тыс. специалистов из почти 120 стран и почти 20 тыс. музеев по всему миру.

Генеральная конференция ИКОМ — важный мировой центр обмена информацией об актуальных проблемах, которыми сегодня занимаются музеи, и о наиболее инновационных решениях. Событие традиционно собирает вместе музейных профессионалов и экспертов со всего мира. В программе конференции выступления всемирно известных профессионалов на темы, касающиеся международного музейного сообщества, научные дискуссии в международных комитетах ИКОМ, и административные заседания для подведения итогов работы и составление планов на будущее.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.