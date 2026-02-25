Директор музея Чайковского в Клину выступил на фестивале в Сочи

Директор Музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину Игорь Корнилов принял участие в XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи и выступил на профильной конференции для руководителей учреждений культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта. Его артистическим директором является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет. В рамках программы состоялась XI международная конференция для руководителей учреждений культуры, директоров и художественных руководителей концертных организаций и фестивалей, а также менеджеров культурных проектов и представителей творческих образовательных учреждений.

Игорь Корнилов представил доклад «Клинская филармония, или концертная жизнь Музея-заповедника П. И. Чайковского». Он рассказал о развитии концертной деятельности музея, его роли в сохранении наследия великого композитора и значительном фестивальном опыте учреждения.

Участники конференции также обсудили актуальные вопросы развития культуры и взаимодействия профессионального сообщества в России. Подобные встречи позволяют обмениваться опытом и вырабатывать новые идеи для дальнейшего развития культурных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.