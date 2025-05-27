«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с „Если король проиграет“, неужели остановят съемки?» — написала Бородина в Telegram-канале.

Эргенча признали виновным в лжесвидетельстве и приговорили к тюремному заключению. Ему грозило 2 года и 3 месяца тюрьмы по делу о протестах в парке Гези, расположенном в центре Стамбула. Однако, принимая во внимание отсутствие у актера криминального прошлого и его примерное поведение, местный суд смягчил наказание до 1 года, 10 месяцев и 15 дней.

В данный момент Эргенч снимается в сериале «Если король проиграет». Премьера состоялась 11 февраля, отснят только первый сезон. Поклонники переживают, что из-за тюремного срока турецкий актер может уйти из проекта, в котором исполняет главную роль.