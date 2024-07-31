Девятый фестиваль «Традиция» состоится в Одинцовском округе 24 августа

24 августа в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина Одинцовского округа состоится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Мероприятие пройдет в девятый раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Создателями и идейными вдохновителями являются режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин, которые на протяжении многих лет предлагают уникальную программу и собирают на площадках усадьбы талантливых людей, погруженных в искусство.

«Традиция» — это семейный фестиваль, концепция которого не противопоставляет традиционное и современное искусство, а предлагает дополнять одно другим.

Фестивальная программа предлагает разнообразные события: музыкальные и поэтические представления, литературные встречи, исторические и философские лекции. Программа меняется год от года, чтобы переосмыслить взгляд на традицию и показать под новым углом современность и ее связь с основными ценностями русской культуры. В этом году в рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. На площадках парка усадьбы Захарово будут выступать Эдуард Бояков, Захар Прилепин, иерей Павел Островский, группы «Намгар», «Лампасы», TresMuchachos & compaňeros, музыканты Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Елена Фролова, Елена Терентьева, композитор Наталия Княжинская, ансамбль «Веретенце» и «Победный хор» под управлением Ульяны Меньшиковой и солист Сергей Москальков, фотохудожник Михаил Розанов, философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэты Анна Ревякина, Софья Юдина, Алексей Шмелев, Мария Ватутина и другие. Кроме того, гостей ждут разнообразные мастер-классы, хороводы и кадрили, кожевенные и бусодельные мастерские и многое другое.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа.

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