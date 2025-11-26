Детские рисунки украсят открытки «Новогодней почты» в Санкт-Петербурге

Организаторы проекта «Новогодняя почта» газеты «Петербургский дневник» объявили конкурс для юных художников: лучшие детские рисунки появятся на открытках, которые будут рассылаться и продаваться в декабре на Дворцовой площади, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Творческий конкурс для детей от 5 до 17 лет стартовал в рамках проекта «Новогодняя почта» газеты «Петербургский дневник». Победители увидят свои работы на праздничных открытках, которые будут доступны на Дворцовой площади в декабре.

Конкурс приурочен к Году единства народов России, объявленному в 2026 году. Организаторы предлагают участникам изобразить Северную столицу как многонациональный город, где мирно соседствуют разные культуры. Темы работ включают зимний Петербург, символы и традиции народов, совместные праздники и атмосферу согласия.

Заявки принимаются до 3 декабря на электронную почту konkurs@spbdnevnik.ru. Генеральным партнером проекта выступает сеть социальных аптек «Столички».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.