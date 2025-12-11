Детская школа искусств имени Алябьева в Пущино отметила 60-летие

Детская школа искусств имени Александра Алябьева в Пущино отметила 60-летний юбилей. В учреждении обучается более 500 детей, а в этом году стартовал первый капитальный ремонт здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детская школа искусств имени Александра Алябьева начала работу 1 сентября 1965 года в жилом доме Пущино. В 1977 году школа переехала в новое здание, спроектированное архитекторами В.М. и В.Г. Воронежскими. В 2001 году учреждение получило имя композитора Александра Алябьева, героя Отечественной войны 1812 года. В его честь в школе действует постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству композитора.

В 2025 году в школе открылись художественное и хореографическое отделения. Сейчас под руководством Владислава Афонина 31 преподаватель обучает более 500 детей игре на различных инструментах, живописи и хореографии. Выпускники продолжают обучение в профильных колледжах, консерваториях и вузах.

В этом году в рамках госпрограммы Московской области в здании школы начался первый капитальный ремонт. В следующем году учреждение получит обновленное помещение, что позволит сохранить традиции и создать комфортные условия для развития юных талантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.