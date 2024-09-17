Дети от 10 лет смогут принять участие в премии «Золотой пиксель» в Подмосковье

В конкурсе в области блогинга и журналистики среди авторов Подмосковья «Золотой пиксель» могут принять участие дети от 10 лет. Они будут соревноваться в категории блога на социальной онлайн-платформе Likee. В этом случае заявку должен подать его родитель или законный представитель, сообщается на сайте премии.

Министерство информации и молодежной политики Московской области сообщило о приеме заявок на участие в «Золотом пикселе» — он продлится до 30 сентября. Премии присуждают в области развития интернет-блогов, влогов (видео-блоги — ред.), сообществ в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», Telegram-каналов и социальной платформы Likee.

В Подмосковье выберут лучшего военного корреспондента, репортаж с передовой, песню о регионе, социальный проект. Также определят лучших блогеров, их рилсы и влоги. Подать заявку на участие в «Золотом пикселе» можно на сайте премии. Организаторы оставили за собой право продлить прием еще на 45 дней.

Каждый участник может представить на конкурсе не более одной работы — это авторские проекты, опубликованные в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и Likee после 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.