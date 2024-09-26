Дети из Курской области побывали на авиашоу в Кубинке

Дети из Курской области побывали на авиашоу в Кубинке и познакомились со «Стрижами» и «Русскими Витязями», сообщает 360Tube .

На экскурсию приехали 20 ребят из Курской области. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения в Подольске.

Как признались сами дети, в Кубинке они ожидали увидеть «скучные выставки и музейные экспонаты». Но в итоге экскурсия их приятно удивила.

Дети оказались на тренировочной базе «Стрижей» и «Русских Витязей». Они увидели целое авиашоу. Кроме того, ребята померили шлем летчиков и даже забрались в кабину сверхзвукового истребителя.

Некоторым из ребят настолько понравилась экскурсия, что они изъявили желание стать пилотами. На каждом этапе знакомства с самолетами детей сопровождали опытные летчики. Отмечается, что подобные экскурсии проводятся регулярно.