Десятки людей пришли проститься с режиссером Юрием Бутусовым

Очередь из нескольких десятков людей наблюдается около Московского драматического театра имени Пушкина, они пришли для прощания с режиссером Юрием Бутусовым, сообщает РИА Новости .

Возле театра поклонники творчества режиссера устроили стихийный мемориал. Там установлены фотографии Бутусова, свечи и различные цветы: розы, гладиолусы, гвоздики и т. д. Люди с букетами стоят в очереди и ждут, когда их запустят в зал, где установлена урна с прахом режиссера.

Юрий Бутусов трагически погиб на семейном отдыхе в Болгарии 10 августа. Волны утащили режиссера на глубину в море в Созополе, и он не смог выплыть на берег.

Бутусов работал в лучших театрах России и Европы. Он поставил множество спектаклей, среди них «Бег», «Макбет», «Король Лир» и «Дядя Ваня». После начала СВО Бутусов уехал из страны и ставил спектакли на европейских площадках.