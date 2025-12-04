Депутат Нилов: карьера Долиной рассматривается теперь через призму скандала

Карьера певицы Ларисы Долиной была «сильно замарана» из-за ситуации с квартирой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает «Лента.ру» .

По словам парламентария, творчество и успехи певицы будут рассматриваться теперь «исключительно через призму скандала, несправедливости и некой надменности».

«Я считаю, что ее многолетняя творческая карьера, конечно, очень сильно замарана», — заявил Нилов.

Из-за скандала с квартирой в Хамовниках на Долину обрушилась тонна хейта в Сети. Люди критикуют звезду, которая под влиянием мошенников продала недвижимость за 112 млн рублей, а затем через суд вернула ее себе, оставив покупательницу Полину Лурье без жилья и денег.

Сама Лурье подала иск в Верховный суд. Женщина не согласна с текущим вердиктом и хочет отстоять свои права на спорное имущество.

