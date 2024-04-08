Депутат Мособлдумы Коркин вручил благодарности работникам культуры Подмосковья

«Это люди — яркие, увлеченные, инициативные, с безграничной фантазией, учащие нас ценить и преумножать прекрасное. И их миссия в нашем стремительно меняющемся мире весьма благородна. Они являются истинными подвижниками чистейшей красоты, а их любовь к совершенству и развитию самосознания не знает границ», — сказал Коркин.

Ежегодно в нашей стране отмечается день работника культуры. Этот профессиональный праздник был учрежден в знак глубокой признательности к людям творческих профессий. К тем, кто создает шедевры музыки, живописи, литературы, театрального и киноискусства, сохраняет памятники истории и архитектуры. Другими словами, привносит в нашу жизнь красоту, обогащает ее духовно и эстетически.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз пожелать работникам культуры неиссякаемого вдохновения и творческого порыва, и чтобы ваш труд всегда находил горячий отклик в сердцах наших граждан», — прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.