Депутат Милонов призвал проверять звезд, которые решили вернуться в Россию

Депутат Милонов: Родина имеет право спросить за каждый косой взгляд в сторону РФ

В интервью RT зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о необходимости проведения проверок в отношении знаменитостей, решивших вернуться в Россию.

«Компетентные товарищи-искусствоведы определят, кто еще споет, а кто отправится в кружок тюремной самодеятельности», — отметил депутат.

Он считает, что каждый, кто прибывает с территорий, фактически контролируемых противником, должен быть тщательно проверен на предмет причастности к мероприятиям, поддерживающим враждебную идеологию.

«Скакал на бандеровских шабашах? Теперь Родина имеет право спросить с тебя за каждый косой взгляд в сторону России», — заключил Милонов.