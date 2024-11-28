Депутат Госдумы: песни для школьной программы выберет профильная комиссия

После заседания круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения» заместитель председателя комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил журналистам, что песни, которыми предлагается дополнить школьную программу выберет специальная комиссия.

В нем принимали участие депутаты Госдумы, представители министерства просвещения и современные исполнители: Денис Майданов, Олег Газманов и Ярослав Дронов более известный как SHAMAN.

«Мы будем настаивать, чтобы была профильная комиссия при правительстве. Я думаю, они отберут достойные песни. Они уже написаны, на это тратить время не придется, остается только их выбрать. Думаю, к следующему году мы уже увидим плоды нашей работы», — сообщил журналистам Колунов.

Ранее депутаты Госдумы подали запрос о включении в школьную программу песен о Родине.