День варенья: в Кемерове с размахом прошел семейный праздник Культура сегодня в 22:41

В воскресенье, 22 сентября, в Кемерове прошел День варенья — крупный семейный праздник. Он был довольно оригинального организован: гости могли туда попасть, только если имели с собой банку сладкого лакомства или овощ гигантского размера, например тыкву, кабачок или огурец, сообщает «Сiбдепо».

«Новинка праздника — конкурс рисунков на стене „Накрой полянку“, каждый сможет показать свое мастерство — изобразить осенние натюрморты», — отметили в администрации города. Мероприятие приурочено к 33-летию музея-заповедника «Красная Горка». На «вкусной полянке» посетителям предлагали увлекательную программу и дегустацию различных видов варенья и других блюд. В ходе выставки овощей гостям показали огромные плоды, а на еще одной экспозиции — старинные предметы. В финале праздника состоялось «шляпное шоу», где отдельно выступили творческие коллективы Кемерова.