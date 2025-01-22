День студента и Татьянин день отпразднуют в парках Подмосковья

24 и 25 января, в пятницу и субботу, порядка 90 парков Московской области проведут общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк», приуроченное ко Дню студента и Татьянину дню. В этот день для гостей подготовили дискотеки на льду, песни под гитару, познавательные квизы и квесты, беспроигрышную лотерею и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Студенты и Татьяны смогут принять участие в акции «Ледовый студсовет», в рамках которой можно будет бесплатно воспользоваться прокатом коньков и покататься на катках, а также угоститься чаем и бутербродами. Необходимо будет предъявить документ: студенческий билет или паспорт.

Так, в Центральном парке, г. о. Щелково, 24 января студенческие команды примут участие в квесте-игре «Шпаргалка». Всех желающих приглашают на танцевально-концертную программу с конкурсами и розыгрышами «Ура! Стипендия!».

Зарайский центральный парк 25 января проведет молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторину «Отличник». На центральной аллее посетители получат сладкие подарки от сказочных персонажей.

В парке «Фабричный», м. о. Истра, 25 января посетителей ждет дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея «Тяните билет». Все желающие примут участие в интеллектуальной викторине «Битва умов».

В парке им. О. Степанова, г. о. Серпухов, студентов приглашают на профориентационные беседы, ребята смогут задать интересующие вопросы о трудоустройстве. На территории парка устроят выставку шпаргалок для сдачи экзаменов. В завершении праздника пройдет спектакль «Ку-ку, Танюшкин».

Парк им. В. Талалихина, г. о. Подольск, организует мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, выставку с фотографиями студентов и беспроигрышной лотереей. На катке пройдет дискотека под диджейский сет. Катание для студентов и Татьян будет бесплатным при предъявлении документа.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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