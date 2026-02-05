День науки пройдет 8 февраля в музее-заповеднике Менделеева и Блока в Клину

8 февраля в усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в городском округе Клин состоится День науки. В программе — лекции, научные презентации, защита проектов, выставка, викторина и концерт, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятия Дня науки начнутся с лекции доцента кафедры гуманитарных дисциплин Российской таможенной академии, кандидата исторических наук Максима Савченко на тему «Д.И. Менделеев о проблемах индустриального развития России в конце XIX – начале XX вв.».

Далее специалист «Абитуриент-центра» и преподаватель кафедры химии федерального университета «Дубна» Валерия Гашимова выступит с докладом «Дубна – город химиков и физиков». После этого пройдет защита исследовательских проектов учащихся лицея имени Д.И. Менделеева.

Гости смогут посетить презентацию выставки «Знай меру» от главного хранителя музея-заповедника Варвары Шаховой, принять участие в викторине «Измерения» и отправиться на авторскую экскурсию по экспозиции «Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева».

Завершит программу сольный концерт Анны Гуцевой «Фортепианный вернисаж». Начало мероприятий в 11:00. Для посещения требуется предварительная запись по телефону +7 (965) 252-83-94. Подробности размещены на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.