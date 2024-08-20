День Государственного флага РФ отпразднуют в парках Подмосковья 22 августа

22 августа более чем в 70 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор», приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей праздника ждут концертная программа «Россия. С любовью», квест «По следам наших предков», фотовыставка «История российского флага» и многое другое. Все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни.

Щелковский парк культуры и отдыха подготовил квест для всей семьи «По следам истории» и флешмоб «Триколор». Юных посетителей приглашают на спортивно-развлекательную программу и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В завершении праздника гостей ожидает выступление кавер-группы «Каракая».

В сквере «28 Квартал» округа Жуковский исполнят патриотические песни и пригласят на танец. Также там состоится чтение стихотворений о Родине в формате открытого микрофона.

В парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа пройдут флешмоб «Мы Россия», две фотовыставки: «История российского флага» и «Флаги и гербы поселений Сергиево-Посадского округа». Помимо этого, гостей приглашают на творческие мастерские по изготовлению оригинальных изделий «Символ России».

В городском парке культуры и отдыха округа Солнечногорск будут организованы интерактивные площадки молодежных центров, выставка-ярмарка мастеров и вечерний кинопоказ фильма «Суворовец 1944». На праздничном концерте «Россия с любовью» выступит ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии.

В парке «Сестрорецкий» округа Клин состоится концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии. Помимо этого, все желающие смогут посетить тематические мастер-классы и фотовыставку «Моя Россия», а также получить атрибутику с символикой российского флага.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.