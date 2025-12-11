«Демоны ее раздели»: директор Долиной раскрыл подробности скандальной истории

«Демоны ее раздели. Забрали все, что она копила. Ее реально обнулили. Плюс она набрала долги под эту историю. Потом (аферисты — ред.) поставили под чудовищную угрозу единственное жилье», — рассказал Пудовкин.

Директор артистки добавил, что в итоге из-за действий мошенников Долина продала квартиру. В настоящее время Лариса Александровна «находится под санкциями по всему миру, а здесь ей просто желают смерти».

Летом прошлого года Долина заявила, что ее обманули мошенники, заставив продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники обрабатывали певицу на протяжении 4 месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого средства, часть из которых — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается в минимум в 317 млн рублей.

Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Полина Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

