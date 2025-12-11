«Демоны ее раздели»: директор Долиной раскрыл подробности скандальной истории
Директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица набрала долгов под влиянием мошенников, сообщает «Абзац».
«Демоны ее раздели. Забрали все, что она копила. Ее реально обнулили. Плюс она набрала долги под эту историю. Потом (аферисты — ред.) поставили под чудовищную угрозу единственное жилье», — рассказал Пудовкин.
Директор артистки добавил, что в итоге из-за действий мошенников Долина продала квартиру. В настоящее время Лариса Александровна «находится под санкциями по всему миру, а здесь ей просто желают смерти».
Летом прошлого года Долина заявила, что ее обманули мошенники, заставив продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники обрабатывали певицу на протяжении 4 месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого средства, часть из которых — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается в минимум в 317 млн рублей.
Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.
При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Полина Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.
