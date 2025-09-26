Делегация работников культуры Вологды побывала в учреждениях культуры Подмосковья

С 23 по 26 сентября состоялся рабочий визит представителей культурно-досуговых учреждений Вологодской области в Московскую область. Посещение прошло в рамках выездного семинара «Мастерская креативных проектов». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В ходе визита делегация Вологодской области посетила подмосковные учреждения культуры Фрязина, Королева, Мытищ и Сергиева Посада.

Во Фрязине гостям показали Дворец культуры «Исток», где прошла экскурсия по выставке, посвященной 80-летию Великой Победы и презентация работы творческого лагеря «Звезда» с дневным пребыванием детей. Также гости посетили центр казачьей культуры в центре культуры и досуга «Факел» и познакомились с его работой: участием в гуманитарных акциях, выступлениями коллектива в зоне СВО.

В Королеве представители учреждений культуры Вологодской области побывали в Деловом и культурном центре «Костино», познакомились с его работой. Им рассказали о техническом оснащении центра, редизайне пространства и Культурных кодах города.

В Московской губернской универсальной библиотеке директор Елена Замышляйченко провела для гостей экскурсию и рассказала о лучших практиках, внедряемых в библиотеках Подмосковья. Коллег особенно заинтересовали инновационный цифровой сервис «МОе Подмосковье» и новые приемы работы: современные форматы проведения мероприятий, новейший прием расстановки книг «Золотая полка» и многое другое.

Сотрудники вологодских учреждений культуры побывали в детской школе искусств Королева, где осмотрели музыкальные и сценические классы и техническое оснащение учебного заведения, а также обсудили с подмосковными коллегами концепцию творческого сезона.

Также в космической столице России гости посетили с экскурсией музей ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева».

Следующим городом выездного семинара стали Мытищи. Там гостей из Вологодской области познакомили с работой Дворца культуры «Яуза»: пространствами учреждения культуры, мероприятиями, которые там проводятся, стратегией развития ДК.

Завершился визит 26 сентября посещением центра развития театрального и музыкального искусства «Драматический театр Театральный ковчег в Дубраве им. протоиерея Александра Меня» в Сергиевом Посаде.

Выездной семинар стал важным событием для профессионального сообщества работников культуры Вологодской и Московской областей. В ходе визита были продемонстрированы успешные инициативы и практики коллег из Подмосковья, прошло обсуждение важных вопросов в сфере работы учреждений культуры двух регионов, намечены перспективы их развития. Участники отметили высокий уровень организации и подчеркнули важность регулярного обмена опытом между коллегами.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.