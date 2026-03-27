Дай бог ей здоровья: Чекалин переживает за здоровье Лерчек

Экс-супруг Лерчек Чекалин пожелал ей успехов и крупных побед на фоне рака

Блогер и экс-супруг Валерии Чекалиной Артем в разговоре с журналистом РЕН ТВ заявил, что желает ей успехов и крупных побед. Материальные средства нужны звезде.

Чекалин не может общаться с Лерчек, но он переживает из-за здоровья бывшей жены. У пары остались трое общих детей. Они могут приехать к матери на несколько недель.

Блогер рассказал, что Лерчек нужны материальные средства для прохождения лечения. У самого Артема со здоровьем все хорошо, имеются недомогания, но они незначительные. Два года назад блогер проходил полный чекап.

Чекалина родила четвертого ребенка 24 февраля. Уже 25 числа звезду госпитализировали.

Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини рассказал, что у девушки нашли рак желудка четвертой стадии. У нее диагностировали распространение метастаз в позвоночник, ноги и легкие.

16 марта Гагаринский районный суд российской столицы приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной. У нее обнаружили рак четвертой стадии с осложнениями.

В отношении Лерчек и Артема Чекалина расследуют уголовное дело за отправку 250 млн рублей с использованием подложных документов. Они пребывали под домашним арестом. 29 января бывшего партнера пары Романа Вишняка отправили на два с половиной года в колонию общего режима.

