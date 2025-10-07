«Чувствую себя нормально»: актриса Санько рассказала о здоровье

Актриса Санько призвала не беспокоиться о ней после перелома позвоночника

Советская и российская актриса театра и кино Ела Санько заявила, что уже чувствует себя нормально после перенесенного закрытого перелома позвоночника, сообщает «Абзац» .

«Передайте своим коллегам, кто волнуется (хотя я уверена, что никто не волнуется), что со мной все нормально, жизнь идет своим чередом», — сказала артистка.

Ранее сообщалось, что у Елы Санько выявили закрытый перелом позвоночника, как сообщили медики. Она обратилась за помощью, жалуясь на интенсивную боль в области груди и поясницы.

До этого народная артистка РСФСР Наталья Селезнева также вызвала скорую помощь из-за болей в спине. Ей сделали укол, но актриса отказалась от госпитализации, пообещав обратиться в медицинское учреждение позже. Как рассказала домработница, после визита врачей состояние Селезневой стабилизировалось.

