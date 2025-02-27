Число заявок на съемки фильмов в Москве увеличилось в 1,5 раза

По итогам прошлого года число заявок на съемки фильмов в кинопарке «Москино» увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Кинокомиссия «Москино» за семь лет помогла реализовать более 2,6 тыс. проектов как от крупных студий, так и от начинающих режиссеров. С момента основания в феврале 2018 года она организовала около 10 тыс. съемок на городских локациях.

Наиболее востребованным форматом стали сериалы, на которые пришлось более трети одобренных заявок. Доля полнометражных фильмов составила 24%. На третьем месте — курсовые и дипломные работы студентов профильных вузов (18,5%). Завершают список короткометражные фильмы (почти 16%).

«Среди производителей фильмов и сериалов стабильно растет интерес к московским площадкам. Только за прошлый год столичная кинокомиссия согласовала около 1,7 тысячи съемок», — заявила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Кинокомиссия активно помогает организовать съемки не только на городских улицах и площадях, но и в кинопарке «Москино», который стал новым центром притяжения кинематографистов. Комплекс оснащен 18 локациями с разнообразными декорациями, представляющими площадку мирового уровня.

Также кинокомиссия значительно упростила и ускорила получение необходимых разрешений и согласований. Заявки принимаются через киноплатформу «Москино», где можно найти рекомендации по выбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, а еще получить информацию о мерах поддержки.