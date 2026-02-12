Бывший участник «Голоса Великобритании» Дин Франклин умер от рака в 36 лет

Известный певец и бывший участник популярного вокального телешоу «Голос Великобритании» (The Voice UK) Дин Франклин скончался на 37-м году жизни, сообщает «Царьград» со ссылкой на Entertainment Weekly.

О его смерти в своих аккаунтах в соцсетях сообщила мать артиста. Она отметила, что Франклин мужественно боролся с раком на протяжении восьми недель и трех дней.

Экс-участник «Голоса Великобритании» рассказал своим поклонникам о поставленном диагнозе два месяца назад, в декабре. Музыкант объяснил, что у него диагностировали рак пищевода на четвертой стадии. Франклин также говорил, что не ощущал никаких симптомов болезни, пока та не метастазировала в печень.

Ранее появилась информация о том, что бывшая участница известного американского реалити-шоу «90 Day Fiancé» («Виза невесты. Виза жениха») Лиз Вудс перенесла операцию по удалению матки в связи с онкологическим заболеванием. Медики обнаружили у женщины злокачественное новообразование в яичнике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.