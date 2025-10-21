Бывший топ-менеджер Sony: PlayStation достигла тупика в своем развитии

Как отмечает эксперт, геймеры уже практически не ощущают разницу между консолями разных поколений и итераций. Сам Есида считает, что игры, у которых есть поддержка трассировки лучей, и игры, где ее нет, не отличаются друг от друга.

По словам специалиста, PS5 оказалась на пике технологического развития и попала в тупик. Чтобы из него выйти, надо искать новые способы улучшений приставок, считает Есида.

Он добавил, что просто увеличивать графическую мощность уже не поможет. По его словам, такие апгрейды замечают лишь профессионалы и гики, а простые геймеры не видят разницы.

Ранее стало известно, что культовая хоррор-игра Silent Hill 1999 года получит ремейк. Теперь она выйдет на PlayStation 5 и ПК.

