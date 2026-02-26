Была с половиной «Зенита»: экс-девушка Паши Техника оказалась содержанкой

Бывшая девушка покойного рэпера Паши Техника была содержанкой у половины основного состава петербургского «Зенита». Услугами блогерши Кристины Лекси пользовались Сердар Азмун, Вендел и Кристиан Нобоа, сообщает «Mash на спорте» .

Еще в 2019 году Кристина была обычной блогершей. Однажды иранский футболист заметил ее в Instagram* и предложил встретиться в Петербурге. Девушка согласилась и отправилась в культурную столицу ради знакомства с состоятельным мужчиной.

Позже она стала содержанкой, и, по-видимому, это произошло, когда Азмун еще был женат на своей бывшей из Казани.

После Сердара Кристина начала встречаться с эквадорским полузащитником сине-бело-голубых Кристианом Нобоа, который неоднократно заявлял в СМИ, что любит свою супругу и бережет семью. Однако эквадорец быстро перестал платить Лекси, которая переключилась на бразильца Вендела. Кроме иностранцев, услугами Кристины пользовались и российские основные игроки «Зенита», но их имена остались в секрете.

Благодаря связям с футболистами петербургского клуба Кристина из маленького блогера превратилась в элитную эскортницу. Девушка берет 400 тыс. рублей за ночь. При этом она утверждает, что с Пашей Техником была исключительно по любви.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

