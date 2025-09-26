«Была далека от бизнеса»: Кучерская рассказала об успехе Creative Writing School

Филолог, писатель, основатель Creative Writing School Майя Кучерская заявила, что миссией школы за эти годы стало концептуальное обучение российских писателей: 10 лет назад такой школы в России не было, сообщает Сноб .

«Я была бесконечно далеким от бизнеса человеком, и мне было страшно брать с людей деньги. Дело новое, вдруг ничего не получится? Мне казалось, что обманутые вкладчики, ну или просто разочарованные, потрясая вилами, разнесут Тургеневскую библиотеку и нас с Наташей вместе», — рассказала Кучерская об основании школы и своем сотрудничестве с филологом Натальей Осиповой.

По ее словам, первое же объявление о курсах писательского мастерства взорвало почтовый ящик школы: на все четыре направления — проза, сценаристика, биографи и перевод — пришло очень много людей.

В этом году Creative Writing School отмечает свое десятилетие, сегодня школа по западным методикам воспитывает все больше новых авторов.