Буланова прокомментировала увольнение своих знаменитых танцоров

По словам исполнительницы, она с пониманием относится к стремлению людей развиваться и не считает предосудительным желание ее бывших танцоров попробовать себя в иных направлениях.

«Ребят заметили, пусть попробуют себя в новых амплуа. Но я хочу сказать одну важную вещь: всегда и во все времена люди ценили и уважали именно мое выступление. Не важно, есть на сцене подтанцовка или ее нет. Но при этом я не считаю, что ребята не смогли пережить испытание славой», — сказала Буланова.

Певица также отметила, что ее бывшие танцоры постоянно находились на сцене и в центре внимания, поэтому интерпретация о том, что они «не выдержали славы» не совсем верна.

Исполнительница сообщила, что уже рассматривает новые кандидатуры на позиции танцоров, которые долгое время работали с ней, обогащая ее выступления своими номерами, но пока не торопится знакомить их с публикой.

Ранее сообщалось, что экс-танцоры Булановой, которые в одно время стали легендами рилсов в соцсетях, устроили пьяный дебош в поезде. Затем им пришлось попрощаться с работой у звезды. Танцоры отправились искать другое место, но их не берут из-за высоких запросов и нежелания тренироваться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.