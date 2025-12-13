Британская компания отказалась продлевать права на мультперсонажа Бубу в России

Британская компания 3D Sparrow Group Limited, владеющая правами на анимационного персонажа Бубу, приняла решение о прекращении действия лицензии на территории России. Это означает, что популярный мультсериал «Буба» может исчезнуть с российских видеоплатформ, сообщает SHOT .

Несмотря на прекращение действия прав, офис компании 3D Sparrow Group Limited продолжает функционировать в Красногорске. Однако будущее мультфильма в России остается под вопросом.

В настоящее время товары с изображением Бубы, включая мягкие игрушки, все еще доступны в продаже, но их наличие может быть временным.

Сам мультсериал, впервые появившийся на экранах в 2014 году, насчитывает шесть сезонов.

