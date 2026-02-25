Брилев: перед своей странной смертью певец Кунгуров начал терять голос

Народный артист России Евгений Кунгуров в последнее время сталкивался с проблемами с голосом — он начал его терять. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал актер Владимир Брилев.

Тело певца было обнаружено 8 апреля 2024 года около его дома на Зоологической улице в Москве. Согласно первоначальной информации, он покончил с собой.

24 февраля в телеэфире экс-супруга артиста Наталья Троицкая заявила, что не согласна с версией о суициде. Она предположила, что его гибель могла быть результатом убийства или несчастного случая.

В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчет о продвижении расследования по факту смерти Кунгурова.

«На всевозможных телепередачах обсуждаются разные версии. Но смысл-то заключается в том, что эти версии нужно рассматривать исключительно в совокупности. Женя начал терять голос. Для артиста его уровня, для человека талантливого, одаренного, с таким уровнем таланта, с таким уровнем дарования — это большая беда. Это сложно принять», — сказал Брилев.

По его словам, Кунгуров, подобно начинающему, вновь стал брать уроки у педагогов и заново осваивать вокальную технику, поскольку утратил былую стабильность.

По версии следствия, артист свел счеты с собственной жизнью. Однако отец певца не верит в эту версию, он считает, что к гибели его сына причастна жена Кунгурова Ирина Меледина.

