Более 960 тыс человек посетили фестиваль вьетнамской культуры в Москве

С 25 июля по 3 августа на Манежной площади в Москве проходил «Фестиваль культуры Вьетнама». Его посетили 968 тысяч человек, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Событие было посвящено 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Оно проходило в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Организаторами выступили правительство Москвы совместно с посольством Социалистической Республики Вьетнам в России.

Гости фестиваля могли поучаствовать в кулинарных и творческих занятиях, а также побывать на выступлениях артистов, спектаклях, выставках. По словам Сергуниной, наибольшей популярностью пользовались танцевально-музыкальные шоу, постановки кукольного театра и мастер-классы по лепке игрушек из рисового теста.

Кроме того, гостям предлагалось попробовать разные угощения: суп фо-бо, паровые пирожки бань бао и вьетнамский кофе. Посетители также могли приобрести конусные шляпы нон с живописным декором и рисунки в технике Донг Хо.

В рамках фестиваля гости слушали звучание традиционных музыкальных инструментов из бамбука и тростника, смотрели показательные выступления по боевому искусству Вьетнама, оценивали коллекцию национальных костюмов.

«Фестиваль стал еще одним важным шагом в укреплении культурных связей между Вьетнамом и Россией. Мы рады, что смогли поделиться частичкой нашей души с жителями и гостями столицы, и надеемся, что этот диалог культур будет продолжаться и впредь», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

В Москве провели уже серию межкультурных событий. Ранее в июле на Манежной площади был организован фестиваль индийской культуры, который смог собрать 825 тыс. человек. Летом 2024 года прошли Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов, которые посетили свыше 300 тыс. гостей.

Проект «Лето в Москве» объединил 400 площадок. В него входят масштабные фестивали, благотворительные и спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы, показы фильмов, театральные постановки и т. д.