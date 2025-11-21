Более 500 человек посетили балет «Щелкунчик» в Волоколамске

В волоколамском центре культуры и творчества «Родники» 20 ноября состоялись два показа балета «Щелкунчик». Представления прошли в 16:00 и 19:00 и собрали в общей сложности 515 зрителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Артисты Русского классического театра балета представили постановку по мотивам рождественской сказки Гофмана. Зрители услышали знаменитую музыку Петра Ильича Чайковского, которая остается одним из главных символов новогоднего времени и придает спектаклю особую атмосферу.

Многие зрители пришли на балет с детьми. Гости отметили игру балетной труппы, красивые декорации и тщательно продуманные костюмы, которые помогли передать атмосферу волшебного мира, где добро всегда побеждает зло.

Волоколамский округ активно готовится к старту губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Город уже начали украшать к Новому году, а на главной площади собирают елку. Для жителей подготовят культурные и спортивные мероприятия, концерты и спектакли. Официальное открытие зимнего сезона намечено на 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.