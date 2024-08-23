Более 35 тыс человек посетили парки Подмосковья в День флага России

В более 75 парках Подмосковья в четверг прошло общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор», приуроченное к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. На мероприятии побывали свыше 35 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей организовали концертные программы, интерактивные выставки и творческие мастер-классы. В 38 парках прошла патриотическая акция «Мы — Россия». В 54 парках раздали атрибутику с символикой российского флага.

Так, в центральном парке, г.о Реутов, была организована благотворительная ярмарка и сбор гуманитарной помощи «Для СВОих героев» и мастер-классы по изготовлению окопных свечей и тактических браслетов.

В парке на набережной имени Д. И. Менделеева, г. о. Дубна, состоялась акция-велопробег «Я поднимаю флаг моего государства», а также концертная программа «Россия. С любовью».

В Запрудском парке, г. о. Коломна, гостей угощали блюдами полевой кухни и чаем из самовара на самоварной станции «Чаепитие по-русски». Для посетителей были организованы тематические фотовыставки и мастер-классы по изготовлению оригинальных сувениров.

В Городском парке культуры и отдыха, г. о. Солнечногорск, работали интерактивные площадки молодежных центров и выставка-ярмарка изделий ручной работы от местных мастеров. На праздничном концерте «Россия с любовью» выступил ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии.

В парке «Сестрорецкий», г. о. Клин, состоялся концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии. Все желающие смогли посетить тематические мастер-классы и фотовыставку «Моя Россия».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.