Более 3,5 тыс человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске

В рамках городского фестиваля современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске состоялась насыщенная программа. С начала работы фестиваля его посетили свыше 3,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В первый день зимы молодые художники Максим Таран и Владимир Иванов с успехом провели мастер-классы, на которые собрали гостей из разных уголков России. География посетителей фестиваля растет с каждым днем, гости из Рязани, Тулы и соседних городов Московской области приехав на фестиваль, возвращаются сюда вновь с семьями и друзьями.

В Доме Мачтета открылась библиотека, где каждый гость может оставить свою книгу, которая оказала глубокое влияние на него и послужила источником «перезагрузки» и улучшений в жизни. В настоящее время здесь собрано более 200 книг, любую из них можно взять почитать.

«Фестиваль «Перезагрузка 2.0» в этом году стал знаковым событием, объединившим не только художников, но и целые города. В этом году к нам приехали участники из Ярославля, Петербурга, Красноярска, Владимира, Суздаля, Коломны и других городов страны. Мы наблюдаем, как фестиваль вызывает живой интерес у предпринимателей, художников, режиссеров и многих других людей, стремящихся развивать культуру и вдыхать новое творчество в свои города и проекты. Для всей команды «Перезагрузка 2.0» — это результат нашей 100% самоотдачи. Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма, активному участию администрации Зарайска, а также местных жителей мы смогли масштабно развернуть фестиваль на территории целого города. Зарайск становится настоящей креативной лабораторией, и я уверена, что в ближайшие 3-5 лет этот проект может стать прецедентом всероссийского и мирового масштаба», — рассказала куратор фестиваля — продюсер российских и международных проектов Марина Глухова.

На выставках в Доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ» представлены картины из коллекции ASKERI GALLERY. Это свыше 250 работ более 50-ти художников, в числе которых как признанные мастера, известные в мире, так и молодые талантливые авторы.

«Фестиваль современного искусства проходит в Зарайске второй год подряд. «Между прошлым и будущим 2023 года задал лейтмотив, который красной нитью проходит через всю экспозицию и события этого масштабного мероприятия: мы не просто показываем современное искусство в Зарайске, но вписываем его в контексты этого прекрасного старинного города. Существуя в прямом смысле между прошлым и будущим, здесь и сейчас — мы в буквальном смысле перезагружаем город, актуализируем его образ, формируем новое представление о важности исторических и культурных контекстов», — отметила куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства Полина Аскери.

Для посетителей работали выставки в Доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ», состоялась экскурсия по городу и Зарайскому кремлю, где гости смогли посетить Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи и музей зарайского кремля. В арт-пространстве «Цехъ» прошла образовательная программа с лекциями и мастер-классами, а также танцевальные, вокальные и арт-перформансы. В музыкальной программе приняли участие Ensi Ire (скрипка и ханг), а актриса Виктория Чигрецкая представила хоровой перформанс на тему Щедровок, святочных народных песен-пожеланий счастья и благополучия.

За гастрономическое наполнение фестиваля отвечает проект шеф-повара Дмитрия Парикова «На Даче» — круглогодичное загородное пространство, погружающее в атмосферу домашнего уюта уникального гастрономического опыта.

Среди гостей фестиваля 30 ноября в Зарайске были известные актеры, спортсмены, блогеры, коллекционеры, предприниматели среди которых Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Лянка Грыу и другие. Они поделились своими впечатлениями о городе и мероприятии.

«Сегодня в музее Зарайского Кремля я услышала замечательную фразу: «Нет, не за раем край Зарайский, а он лежит в самом раю». Я не впервые в Зарайске — ранее я была здесь на гастролях. Но сегодня я приехала как человек, который хочет узнать больше, прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу города. И я ощутила Зарайск совершенно по-другому. Здесь удивительным образом переплетаются древность и современное искусство. Организаторы фестиваля создали пространство вне времени. Здесь можно почувствовать себя как древним человеком, так и увидеть современные произведения искусства. В этом месте столько диалогов и лекций, что за один день можно получить опыт и эмоции, которые некоторые люди не получают за всю жизнь. Я счастлива, что оказалась здесь. Желаю Зарайску процветания и притока туристов и людей, которые хотят оставить частичку своего сердца в этом прекрасном месте», — сказала актриса театра и кино, каскадер, певица Ольга Кабо.

Фестиваль продлится до 12 января. Официальный сайт.

Куратор фестиваля — продюсер российских и международных проектов Марина Глухова (Марисабель): визионер, perfomance-практик модуля «Культурный код» в бизнес-школе «Сколково», создатель международной лаборатории смыслов Laboratory АВС.

Куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства Полина Аскери. Основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24. Автор цикла лекций о современном искусстве в ведущих российских вузах (МГИМО, ВШЭ, школа дизайна, Сколково). Регулярный спикер международных форумов.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Зарайск.

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