Более 30 праздничных программ проведут в Химках к Новому году

В зимний сезон для жителей и гостей городского округа Химки подготовили десятки тематических спектаклей. Праздничные мероприятия проведут в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, 22 декабря в 17:00 в Доме культуры микрорайона Фирсановка покажут театрально-цирковое представление «Новый год на лесной поляне». Гости погрузятся в атмосферу сказки и станут свидетелями невероятных приключений персонажей в зимнем лесу. 7 января на сцене ДК представят праздничный спектакль о Рождестве. Начало в 13:00.

14 и 15 декабря театр «Наш Дом» приглашает жителей посмотреть постановку «Снежная королева» по мотивам знаменитой сказки Христиана Андерсена. Спектакль также покажут 25 декабря. С 20 по 22 декабря химчане смогут посетить театрализованный мюзикл «Новогодний переполох в стране чудес», а 28–29 декабря на сцене покажут традиционную русскую сказку «Морозко». С 3 по 5 января можно увидеть новогодний спектакль «Тайны Зазеркалья», а 7 января в театре проведут рождественскую «Елку главы» и благотворительный новогодний показ. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте театра.

Кроме того, со 2 по 5 января химчане смогут увидеть новогоднюю сказку «Четыре волшебных ключа». Чтобы исполнить свое сокровенное желание, маленькая героиня Алиса отправляется в увлекательное приключение по сказочной стране. Спектакли будут проходить в выставочном комплексе «Артишок» в 11:00 и в 14:00.

Помимо спектаклей и новогодних представлений, во всех парках будут организованы спортивные программы, мастер-классы, квесты, игровые и образовательные программы для детей. Кроме того, в городском округе пройдут традиционные рождественские ярмарки, народные гулянья, областные выставки и фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.