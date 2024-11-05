Более 3 тыс жителей Ленинского округа отметили День народного единства

В Ленинском городском округе прошли 36 мероприятий, посвященные Дню народного единства. Свыше трех тысяч жителей округа отпраздновали этот день, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Это праздник сплоченности и согласия, гражданственности и патриотизма, традиций и современности. Преданность Родине, чувство личной ответственности за ее судьбу объединяют нас и сегодня. Только вместе мы сможем ответить на любые вызовы, решить самые сложные и масштабные задачи, сделать нашу страну сильной и процветающей», — сказал Станислав Каторов.

Центральную площадку для мероприятия организовали у кинотеатра «Искра», где собрались более 600 человек. Представители разных диаспор для жителей и гостей округа представили тематические площадки для знакомства с традициями их народа, дегустации блюд и напитков национальной кухни. На сцене прошел митинг-концерт в поддержку специальной военной операции, где свои творческие номера представили не только местные коллективы в национальных костюмах, но и исполнители из диаспор и национально-культурных автономий. В поселениях Ленинского городского округа также были проведены творческие мероприятия для жителей.

«Когда мы едины, нам по плечу решение любых сложных задач. Мы всегда вместе готовы ответить на любой вызов. Давайте будем помнить о наших общих ценностях и стремиться к светлому будущему для всех нас», — добавил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

Также в День народного единства был организован пункт сбора гуманитарной помощи для СВО. Более 30 коробок было передано от региональной армянской диаспоры «Мертун» в координационный центр «Стратегия».

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