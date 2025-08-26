Более 2,5 тыс гостей посетили гастрофестиваль «День варенья» в усадьбе «Мураново»

23 и 24 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», Пушкинский г. о., прошел 13-й ежегодный гастрономический фестиваль «День варенья». Гостями мероприятия стали свыше 2,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На протяжении двух дней на территории усадьбы проходили мастер-классы по варке варенья, дегустации произведений кондитерского искусства от шеф-поваров, ремесленные творческие занятия, конкурсы рисунка, музыкально-театральная программа и традиционные усадебные игры и активности.

С помощью народного голосования по результатам дегустаций было выбрано лучшее варенье этого года. Им стало варенье из персика с розовым перцем и кардамоном от Ирины Евсеевой.

Победители конкурсов детского и взрослого рисунка получили памятные призы от партнеров музея-заповедника.

В музыкальной программе фестиваля приняли участие солистки музыкального проекта «Верона», коллектив балалаечников-виртуозов «Ситенно» и лауреат международных конкурсов Сергей Петрищев, а также лауреат международных конкурсов, гитарист Сергей Дедов, ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии. А Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ представил гостям фестиваля фарс-водевиль «Шерше ля фам».

Впервые в Муранове прошла выставка работ мастеров школы лоскутного шитья «Игра в цвет». Яркие самобытные работы вызвали большой интерес у гостей праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.