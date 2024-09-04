В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Его посетили более 2,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы свое творчество представили: Дмитровский драматический театр, Московский театр иллюзии, Пушкинский музыкально-драматический театр, Ивантеевский музыкально-драматический театр, Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» и другие представители театрального творчества.

Украшением фестиваля стали музыкальные дивертисменты. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра исполняли произведения А. С. Пушкина в музыкальной интерпретации, среди которых были «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане». Для зрителей звучали произведения великих русских композиторов, включая П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, А. С. Даргомыжского.

Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

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