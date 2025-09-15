сегодня в 17:25

Более 23 тыс человек посетили гала-концерт фестиваля «Область танцевальных культур»

В воскресенье, в парке им. В. Талалихина в Подольске состоялся большой гала-концерт первого фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу »Область танцевальных культур». Мероприятие посетили более 23 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лучшие подмосковные танцоры уличных направлений приняли участие в состязаниях за возможность представить Россию на престижных мировых турнирах по брейкингу и хип-хопу в Дубае, Японии и Китае.

По итогам гала-концерта фестиваля «Область танцевальных культур» было выбрано 10 победителей.

На чемпионат Yingxiangli bboy battle XII 2026 в Китай отправятся:

Иван Булгаков (Буря), Павлово-Посадский г. о. (номинация «Мальчики до 9 лет»);

Александра Никифорова (Sasha_FAYANS), г. о. Балашиха (номинация «Девочки до 11 лет»);

Кирилл Емельянов (Петелька), г. о. Мытищи (Номинация «Мальчики 10-12 лет»);

Анна Бакулина (b-girl Nyusha), г. о. Клин (номинация «Девочки 12-15 лет»);

Степан Третьяков (Orlan), Наро-Фоминский г. о. (номинация «Мальчики 13-15 лет»);

На фестивале Dubai Open Breaking в Дубае Россию представят:

Александра Вавилкина-Качанова (Vavi), г. о. Мытищи (номинация «Девушки 16+»);

O.P. Seven и Ruslan Footrockets, г. о. Домодедово (номинация «Брейкинг 16+ 2vs2»).

В Японии на фестивале World Dance Championship (WDC) выступят Кадет и Артем Сидоров, Одинцовский г. о. (номинация «Хип-хоп 2vs2»)

Конкурсную часть судили многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей: Miracle (Россия) — представитель команды Green Panda; Poltos и Deniz (Россия) — представители команды XO crew; Cyga (Россия) — представитель команды OBC; Ruslan Footrockets (Россия) — представитель брейк-команды Footrockets; Bumblebee (Россия) — представитель команды Outstanding crew; FE (Южная Корея) — представитель команды Flow XL; Mighty Jimm (Бельгия) — представитель сборной Бельгии по брейкингу, призер чемпионата Европы; Wolf (Республика Беларусь) — представитель команды LKZ; Skychief (Голландия) — создатель театрального брейкинг проекта Adrenaline, организатор международного фестиваля Breaking World Classic в городе Эйндховен; Kalmius (Казахстан) — профессиональный би-бой; Jazzbear (Южная Корея) — представитель команды Flow XL; Ben (Германия) — легенда хип-хоп-сцены, многократный чемпион мира.

Завершился гала-концерт турниром между сборными России и мира по брейкингу и выступлением хедлайнера Niletto.

На протяжении фестиваля также работала зона граффити, в которой лучшие граффитчики России продемонстрировали свое мастерство на специально подготовленных стендах. Зрители увидели, как создаются профессиональные муралы и познакомились со стрит-артом. Помимо этого, для гостей провел мастер-класс профессиональный хип-хоп танцор Ben.

Отборочные туры фестиваля «Область танцевальных культур» прошли 30 и 31 августа в Балашихе и Видном. Их посетили 13 тысяч человек. По результатам отборочного этапа было выбрано 64 победителя из 22 городских округов.

Организатор фестиваля — АНО «Мособлпарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.