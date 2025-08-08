Более 200 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья

В библиотеках Подмосковья действуют 205 книжных клубов, объединяющих свыше 3 тыс. читателей библиотек. В клубах любители литературы собираются, чтобы обсудить прочитанные книги, поделиться впечатлениями, получить рекомендацию, что почитать, или самим порекомендовать понравившуюся книгу. Также при библиотеках работают школы чтения, где самых маленьких учат из букв складывать слова, а ребят постарше обучают вдумчивому чтению и анализу прочитанного. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Губернской библиотеке работают два книжных клуба: литературная студия для подростков «Волшебная лавка» и клуб «Заглавные книги», на встречах которого книголюбы собираются в литературном кафе «Кофе у Крупской» и за чашкой чая или кофе и обсуждают классику русской литературы.

В Центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева, г. о. Балашиха, встречи проходят в книжном клубе TheBooklers, где читатели делятся философскими размышлениями, на которые их натолкнули прочитанные книги.

Воскресенская городская библиотека № 4 организует встречи с интересными людьми и обсуждение книг в клубе книголюбов «Читающие».

В городской библиотеке № 4 г. Домодедово клуб «Друзья книги» работает более пяти лет и объединяет широкий круг читателей. Для них проводятся литературные часы и презентации книг.

Библиоклуб «Читать подано!» в центральной библиотеке Егорьевска изучает современную сентиментальную прозу. Недавно там прошло знакомство и обсуждение книги современного автора Оксаны Алексеевой «Темные звери».

На безе центральной детской библиотеки Жуковского работает клуб «Ключ», которым вот уже несколько лет руководит заслуженный работник культуры Московской области Татьяна Леонидовна Лыжина. Здесь регулярно проходят мастер-классы, презентация книг, тематические встречи.

Литературный клуб «Книги, кофе, разговоры» в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова м. о. Истра стал дискуссионной площадкой для своих участников, где они анализируют прочитанные книги, обсуждают выбранные произведения, рассматривая сюжет, персонажей, стиль и идеи автора. Критический разбор и обмен мнениями составляют основу каждой встречи.

Литературные клубы работают также в Клинской городской библиотеке № 2, в Радужненской сельской библиотеке округа Коломна, в Клементьевской библиотеке округа Сергиев Посад, в библиотеке им. В. В. Королева округа Коломна и других.

Специалисты Губернской библиотеки постоянно отслеживают книжный спрос читателей библиотек на портале «МОе Подмосковье». Как показала статистика, отслеживание которой стало возможно благодаря информационной системе, в июле читательские интересы сфокусировались на тематике досуга с детьми: чаще других заказывали книги по рукоделию, литературу для детского чтения и по школьной программе. А самой активной аудиторией библиотек стали дети до 14 лет.

Топ-10 популярных у читателей книг в библиотеках Подмосковья в июле:

Книги по рукоделию: «Рукотворная кукла», «Цветы из ткани канзаши», «Вяжем амигуруми», «Мандалы. Плетение из ниток»;

Братья Гримм: «Золотой гусь»;

С. Я. Маршак: «Сказка о глупом мышонке»;

«Ворона-певунья» — русские народные сказки;

«Хочу в школу» — стихи знаменитых детских поэтов о школе;

Э. Н. Успенский: «В гостях у Чебурашки»;

К. Чуковский: «Стихи. Стихи и загадки для дошкольного возраста»;

Сборник «Мои первые сказки»;

Н. Н. Носов: «В траве сидел кузнечик»;

В. Берестов: «Веселое лето».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.